اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بعد قليل.

ومن المقرر، أن يناقش المجلس مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى متابعة ملفات عديدة في أكثر من قطاع.

كما يناقش المجلس تقريرا حول الأعداد اليومية لإصابات فيروس كورونا ومدى التعامل معها طبقا لمنظمة الصحة العالمية، واستعداد الدولة للموجهة الثانية لفيروس كورونا المستجد إن حدثت.

كما يناقش المجلس تقرير حول بدء العام الدارسي في ظل جائحة كورونا وكيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية على الطلاب.

كما يناقش المجلس توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومتابعة ضبط منظمومة الأسعار ومن احتكار أي سلعة.