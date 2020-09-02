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غدا.. ورشة عمل بـ"ماسبيرو" حول الإعلام وقضايا الأمن القومي

08:45 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
غدا.. ورشة عمل بـ"ماسبيرو" حول الإعلام وقضايا الأمن القومي

ماسبيرو

كتب- مصراوي:

يشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، غدا الخميس، في ورشة عمل تحت عنوان (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

يدير الورشة الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.​

ماسبيرو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للإعلام

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