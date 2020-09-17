أسعار الذهب في مصر تهوي بتعاملات الخميس.. الجرام يخسر 13 جنيها

كتبت- شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقد سعر الجرام عيار 21 نحو 13 جنيها مرة واحدة، بسبب تراجع الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 847 جنيها للجرام مقابل 860 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 726 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 968 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6776 جنيها.

ووفقا لبيانات شبكة بلومبرج انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.86%، ليتراجع سعر الأوقية بنحو 16.82 دولار منذ نهاية تعاملات أمس مسجلا مستوى 1942.44 دولار في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.