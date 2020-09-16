"صرف القاهرة" تكشف سبب غرق الأوتوستراد.. وتعلن قطع المياه عن منشأة ناصر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، عن حدوث انسداد بخط الصرف الصحي الرئيسي قطر 1800 مم، وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشأة ناصر؛ نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة في المطابق مباشرة بمنطقة الزرايب.

وأوضحت الشركة، في بيان، الأربعاء، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لقطع المياه عن منطقة منشأة ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي.

وأشارت الشركة أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - بدالات محمولة - سيارة سيول من شركة الصرف الصحي بالجيزة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجاري سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها مؤكدة أنه جاري الإصلاح في أسرع وقت ممكن.