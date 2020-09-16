الحكومة بتتحرق معايا.. السيسي للمشككين: "رهاني على المصريين.. هتروحوا من ربنا فين"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تتعرض للحرق، بحسب تعبيره.

وأضاف على هامش افتتاح عدة جامعات بالإسكندرية: "الحكومة بتتحرق معايا، وكل ما يعملوا أقول لسه، طب بتتحرق ليه؟ عشان مصر متتحرقش، عشان اللي ضمائرهم ضاعت وبيدورا على تشكيك الناس البسطاء، هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون؟ بقول ده دلوقتي ليه؟ لأن رهاني على المصريين ووعيهم، قابلتوا تحدي في 2013 لضياع الدولة".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه منذ 100 عام وأكثر كانت ظروف الدولة المصرية أكبر، ولم تنسى أن تساعد على البناء لكل الأشقاء.