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السيسي يسأل المصريين: أنا ضيعتكم؟ قدمت نفسي فداءً لمصر

02:58 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
السيسي يسأل المصريين: أنا ضيعتكم؟ قدمت نفسي فداءً لمصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه قدم نفسه فداء لمصر عام 2013.

وأضاف السيسي، موجها سؤالا إلى المصريين، على هامش عدة افتتاحات لجامعات تعليمية بالإسكندرية: " أنا ضيعتكم، قدمت نفسي فداء مصر، كان عندكم مشاكل في الطاقة والوقود، خصلت، ولا الكهرباء لسه بتتقطع؟ كان عندكم مشاكل مع الإرهابيين، هل سبناهم، أبناءكم ضحوا من أجلها عشان تستقر، أنا راهنت على شعب مستعد لتكاليف الإصلاح، وكسبنا ووقفنا على رجلينا، ومؤسسات التمويل الدولية بتقول مصر فين".

وأوضح السيسي: "أنا بثبت الوعي عشان يقدروا يتحملوا الجهد اللي بنعمله، معندناش ثروات تغطي اللي عندنا، عندنا عقول وتحدي لتيار متصور إنه ممكن يقدر يغير عشان يمسك دولة على أد عقلهم

مصر فيها مشاكل فوق الخيال، جايين تكملوا عليها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الإرهاب الكهرباء الوقود

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