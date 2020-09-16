وزير التعليم يكشف عن أكثر الفئات حضورًا بالمدارس مع بدء نظام الدراسة المختلف
كتب- أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطلاب من كي جي 1 حتى الصف الثالث الابتدائي، أكثر فئة تحتاج إلى الحضور في المدرسة، التي تحتاج إلى التعلم المباشر والتواصل مع المعلمين، وفقًا للنظام الجديد التعليم "2.0".
وأضاف شوقي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هذه المرحلة تضم 8 ملايين طالب ونحتاج إلى توزيعها على المساحات الموجودة بالمدارس وأيام الأسبوع، لتقليل الكثافة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.
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