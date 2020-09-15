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رطوبة مرتفعة وأمطار متوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

03:06 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
رطوبة مرتفعة وأمطار متوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الطقس

كتب- محمد نصار:

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن الرطوبة مازالت مرتفعة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ويؤدي إلى تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية.

وأوضح الخبراء، أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من وسط وجنوب سيناء بنسبة (20%) مع رياح معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأشاروا إلى أن درجات الحرارة في القاهرة تبلغ 34 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31، وعلى شمال الصعيد 36، وعلى جنوب الصعيد بين 40-41 درجة مئوية.

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