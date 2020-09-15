الصحة: 67 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية سبتمبر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 67 قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم، إن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية اليوم بمناطق مرسي حميرة –ادلديت مركز الشلاتين محافظة البحر الاحمر، ووادى مدخل ابوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، وعرب القميعى مركز الصف محافظة الجيزة، وابوتيج مركز الزرابي محافظة اسيوط، بالإضافة إلى إطلاق 10 قوافل طبية أخرى غدًا في مناطق الاسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والاحايوة غرب مركز المنشاة محافظة سوهاج، والحيبة مركز الفشن محافظة بنى سويف، والاسد مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والكفلتية مركز نجع حمادى محافظة قنا، وطهواى مركز اشمون محافظة المنوفية، والتوفيقية مركز كفر سعد محافظة دمياط، والمثانى مركز النجيلة محافظة مطروح، وجنبواى مركز ايتاي محافظة البحيرة، وعزبة النهضة محافظة اسوان.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 17 و18 سبتمبر الحالي بمنطقتى حلايب محافظة البحر الاحمر، ومنشاة ابو عامر مركز الحسينية محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 18 و19 سبتمبر بمنطقتى صفط تراب مركز المحلة ثان محافظة الغربية، ووادى مكتب - وادى الندية مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في مناطق الفيروز مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والبلهاسى مركز سمسطا محافظة بنى سويف، والفيوم الجديدة محافظة الفيوم، وباب العبيد مركز وسط محافظة الاسكندرية، وبرديس مركز البلينا محافظة سوهاج، وكفر الشرفا مركز القناطر محافظة القليوبية، وحدربة – سرارة مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، وذلك في يومي 19 و20 من الشهر الجاري.

وتابعت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 20 و21 الشهر الجاري في منطقتى المنشية بحري مركز كوم امبو محافظة اسوان، ومركز طبى النصر مركز البساتين محافظة القاهرة، و5 قوافل طبية أخرى في مناطق صندفا مركز بنى مزار محافظة المنيا، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وزاوية سالم مركز ابو المطامير محافظة البحيرة، والبشندى مركزبلاط محافظة الوادى الجديد، وبرانيس وحماطة - مرسى علم مركز مرسي علم محافظة البحر الاحمر، وذلك يومي 21 و22 من الشهر ذاته.