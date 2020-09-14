الجيزة: نقل مقر تلقي طلبات التصالح لحي الهرم إلى مدرسة الصفا بالطوابق
(مصراوي):
أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، نقل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية، لمواطني حي الهرم، إلى مدرسة الصفا والمروة الثانوية بمنطقه الطوابق.
وأضافت المحافظة، في بيان لها اليوم، أنه تم تجهيز المدرسة بالتندات والكراسي والمظلات، والموظفين الإضافيين لاستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين.
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