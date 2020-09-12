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تعاني اعوجاجًا في كفيها.. وزيرة الصحة تستجيب لوالد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة

09:43 م السبت 12 سبتمبر 2020
تعاني اعوجاجًا في كفيها.. وزيرة الصحة تستجيب لوالد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج الطفلة مكة التي تبلغ من العمر عامين، وتعاني منذ ولادتها باعوجاع في كفوف يديها الاثنين وتحتاج إلى إجراء عملية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشر الاستغاثة، قام على الفور المكتب الإعلامي بالتواصل مع أيمن أحمد جنيدي والد الطفلة مكة، حيث تم توجيهها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لتوقيع الكشف عليها، وإجراء الفحوصات اللازمة، غدًا الأحد، حيث سيتم التنسيق لإجراء عملية جراحية لها حسب ما تتطلبه حالتها علي نفقة الدولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

هالة زايد وزارة الصحة خالد مجاهد الطفلة مكة

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