محافظ الجيزة يوضح.. لماذا لم تخفض أسعار التصالح بمخالفات البناء مثل 23 محافظة أخرى؟

كتب أسامة علي

أوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سبب عدم تخفيض محافظة الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة مثلما خفضت 23 محافظة أسعار المخالفات فيها بنسب تتراوح بي 10 و70%.

وقال محافظ الجيزة إن محافظة الجيزة تعد الأقل في أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيها للمتر السكني، حيث تم مسبقا وضع قيم تتوائم مع الطابع السكاني لكل قطاع بالمحافظة .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح في مخالفات البناء التي تم وضعها

وفقاً للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومركز ومدينة تابع للمحافظة، وذلك للنظر في إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية في عدد من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم.

ودعا المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أنه في حال تخفيض القيمة السعرية لأي منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددو جدية التصالح في الفترة السابقة حيث سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقي المستندات قبل انتهاء المهلة المحددة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المركز التكنولوجي بحي بولاق الدكرور ومركز خدمة المواطنين بمركز ومدينة أبو النمرس.