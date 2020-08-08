الصحة: 60% من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا لا تحتاج لعلاج كيميائي
كتب- أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إن 60% من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا لا تحتاج إلى علاج كيميائي.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، أن الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج عن سرطان الثدي مجانًا، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن مبادرة صحة المرأة خدمتها متوفرة في 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 4098 من الفرق الطبية.
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