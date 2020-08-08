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بعد عودة الكنائس.. البابا تواضروس يستقبل أسقفي الجيزة والأقصر

09:29 م السبت 08 أغسطس 2020
بعد عودة الكنائس.. البابا تواضروس يستقبل أسقفي الجيزة والأقصر

البابا تواضروس

(مصراوي):


استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس بالمقر البابوي اليوم، الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة.

يأتي هذا بعد عودة الكنائس جزئيًا للعمل مجددًا، وتنظيم القداسات في 3 أغسطس الماضي، بعد توقف دام 5 أشهر.

وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا بالمقر البابوي بالقاهرة أمس في إطار تدبير خدمة منطقة المقطم، بعد تأسيس مجلس إدارة لكافة الأنشطة الخدمية بالمنطقة برئاسة قداسة البابا.

وحضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم مع مجموعة من الآباء كهنة المقطم والأراخنة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على بداية جديدة للخدمة من خلال مجلس الإدارة الجديد.​

البابا تواضروس الجيزة الأقصر الأنبا يوساب

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