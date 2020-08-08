أنت صاحب القرار.. عضو "تشريعية النواب" يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات "الشيوخ"



كتب- مصراوي:

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ مهمة، والتي تنطلق غدًا الأحد في الخارج، وتجرى في الداخل خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على جميع المصريين لاستكمال بناء موسسات الدولة.



ودعا بسيوني، في تصريح أدلى به اليوم السبت، جموع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات، واختيار مَن يرونه أفضل من وجهة نظرهم، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو عصبيات أو مصالح ضيقة، مؤكدًا ان اختيارات المواطنين هي التي ستؤدى إلى شكل مجلس الشيوخ الذي تم استحداثه بموجب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الشعبي العام الماضي.



وناشد عضو مجلس النواب المواطنين والناخبين عدم الالتفات إلى دعوات المنتمين إلى التيارات الإرهابية بعدم المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية بأية صورة من الصور ولأي أسباب أو معتقدات يروج لها البعض، سواء ما يردده البعض بأن تلك الانتخابات غير مهمة، وأنها محسومة مقدمًا أو أن ذلك المجلس ليست له أهمية كبيرة، قائلًا: "كل شيء بيد الناخب، فهو صاحب القرار في اختيار من يريد أو يراه الأفضل، وبالتالي كلما كانت هناك مشاركة كبيرة من المواطنين، جاءت النتائج معبرة عن رأيهم، وبالعكس كلما كانت مشاركة المواطنين ضعيفة جاءت النتيجة غير معبرة بشكل كبير عن جميع المواطنين".



وأشار بسيوني إلى أهمية مجلس الشيوخ في شكله المرتقب، والذي يختلف تمامًا عن مجلس الشورى السابق؛ سواء من حيث التشكيل أو الاختصاصات، فهو يختص بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، ودوره المهم يتمثل أيضًا في اقتراح كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، وكذلك يلزم أخذ رأيه، في أي اقتراحات بإجراء تعديلات دستورية، ولو لم يتم الأخذ برأيه يعتبر الأمر الصادر غير دستوري، في الاقتراحات الخاصة بتعديل أي من مواد الدستور، كما يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة لـ"مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف، وأية معاهدات تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور.



وتابع بسيوني: كما أن المجلس له الحق في طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة ويحق لأي عضو إبداء اقتراح لرئيس الوزارء أو أي وزير على أن يكون طلب المناقشة بموافقة 20 عضوًا، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، وهو ما يطلق عليه "الرقابة التعاونية"، مشيرًا إلى أن تلك الاختصاصات تتطلب أن يضم مجلس الشيوخ في تشكيله قامات وخبرات فكرية وثقافية وقانونية مختلفة تفيد البلاد في مختلف المجالات عبر التشريعات والمهام التي سيقوم بها، وهو ما يفرض على المواطنين حسن الاختيار من بين المرشحين الحاليين، بعيدًا عن فكرة العصبيات، ليكون أعضاء ذلك المجلس من بين تلك الفئات المطلوب وجودها في تشكيل ذلك المجلس، وبالتالي تحقيق الهدف من استحداثه في التعديلات الدستورية.



وناشد عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب المواطنين بضرورة عدم التخلي عن كل الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، خلال فترة التصويت بالانتخابات للمحافظة على الصحة العامة.



وأشار بسيونى إلى أهمية دور وسائل الإعلام في حث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات وقيامهم بدورهم الوطني بعيدًا عن العصبيات ودعوات المقاطعة لأي سبب من الأسباب.