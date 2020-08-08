القوى العاملة: توزيع "أبلكيشن" على قنصليات مصر بالخارج لتسجيل بيانات المصريين بداية 2021

كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني سيستمر لمدة شهرين.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن بعد التشغيل التجريبي، يبدأ التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل الوزارة وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، مما يساعد علي حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، اليوم السبت، لمتابعة التشغيل التجريبي للربط الالكتروني بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية ومكاتبها ومراكز التدريب على مستوى المحافظة، حيث تفقد مقر ديوان عام المديرية وشهد التطوير الذي حدث بها، ثم تفقد مركز المعلومات والربط الإلكتروني للإدارات المركزية بها ضمن منظومة التحول الرقمي الكامل للمديرية، وذلك لإستكمال حوسبة جميع الأنشطة بمديريات القوي العاملة بجميع محافظات الجمهورية بنهاية 2020، في إطار تحركات الحكومة استعدادا لانتقال الوزارات تباعا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف سعفان، أنه يجري حاليا استكمال التحول الرقمي في باقي مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى المحافظات، وذلك على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديرياتؤ مشيرا إلى أنه يجري التجهيز لمديريات الجيزة والقليوبية وبورسعيد لإطلاق التحول الرقمي التجريبي وذلك في أوائل سبتمبر المقبل.

وأكد الوزير، أن أسواق العمل هي الركيزة الأساسية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات عن التشغيل، وتطوير إدارات التفتيش بأن يكن له جزء لسوق العمل واحتياجاته، حتى يمكن ربط التعليم بسوق العمل.

وكشف وزير القوى العاملة، عن أنه مع بداية عام 2021 سيكون هناك بيانات حقيقية عن العمالة المصرية في الخارج، حيث سيتم البدء في توزيع تطبيق "أبلكيشن" علي قنصليات مصر والمكاتب الفنية في الخارج يتم من خلاله تسجيل كل بيانات المصريين الذين يتعاملون مع القنصليات في كل الخدمات التي يطلبونها سواء لهم أو أسرهم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن مركز معلومات الوزارة تم تطويره بإحلال وتجديد أجهزته ومعداته بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تنتجها الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وتفقد الوزير، أعمال التطوير لمبنى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية وتابع استكمال المنظومة بإدارات الرعاية، وخدمة المواطنين، وبحوث العمالة، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، ومركز المعلومات.​