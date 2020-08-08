وزيرة الهجرة: نستقبل استفسارات الناخبين استعدادًا للتصويت بالخارج في انتخابات "الشيوخ" غدًا

القاهرة- أ ش أ:



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر أن تكون يومَي غدا وبعد غدٍ في التاسعة صباحًا، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.



وأوضحت مكرم، حسب بيان اليوم السبت لوزارة الهجرة، أن الوزارة أعدت غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات؛ للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص ‏البريد الإلكتروني ‪Egyexpcare2020@gmail.com، وكذلك عن طريق خدمة الواتس آب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة متابعة تطبيق "كلم مصر" الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة، سواء بنظام Andriod أو IOS؛ إذ إنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت في الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقرات الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم؛ خصوصًا أن تصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري سيجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.



وأضافت مكرم أن منصات وزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي ستشهد أيضاً نشر كل الفيديوهات التعريفية بعملية تصويت المصريين بالخارج، والملصقات التفاعلية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى الروابط المهمة التي تهم الناخبين والمتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.



ودعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مجددًا جموع المصريين في الخارج إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وقالت "إن المصريين بالخارج دائمًا يلعبون دورًا مهمًّا وبارزًا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يومًا عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، وها نحن أمام استحقاق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله مهمًّا في المرحلة الراهنة".