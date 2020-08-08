تعديل نظام الدراسة والامتحانات.. "تعليم البرلمان" تناقش قانون الجامعات غدًا

قالت لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم السبت، إنها ستناقش غدًا تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، والذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان منذ عدة أيام.

وتتضمن التعديلات التي ستناقشها اللجنة غدًا، وفقًا لما ورد من الحكومة، إضافة مادة جديدة برقم (197) "مكرر"، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحانات.

وتسمح التعديلات أيضًا بوضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون أنها تأتي في إطار ما فرضته أزمة فيروس كورونا من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية.

ونوهت المذكرة الإيضاحية بأن تلك التعديلات تسهم في ضمان المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.