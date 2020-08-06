وزير النقل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- أسامة علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه منذ تولي حقيبة وزارة النقل وضع خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري في كافة قطاعات وزارة النقل باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وأصدر توجيهاته المشددة لكافة رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة باستمرارية الدورات التدريبية لكافة العاملين على مدار العام.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، بمقر الوزارة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

واستعرض وزير النقل، مع المدير التنفيذي للأكاديمية، أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية خلال المرحلة الحالية والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل بالأكاديمية على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة بهدف رفع مستوى كافة العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

من جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وقالت إن الأكاديمية تسعى دائما لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.​