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السيسي يتابع الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروع القومي لرقمنة الدولة

03:20 م الخميس 06 أغسطس 2020
السيسي يتابع الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروع القومي لرقمنة الدولة

اجتماع الرئيس السيسي


كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للبنية التكنولوجية لرقمنة أجهزة الدولة، وجهود رفع كفاءة الموارد البشرية في هذا السياق، والمشروعات المستهدفة من قبل مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بتطبيق أعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء، وتحقيق التناغم بين كافة القطاعات الحكومية فيما يخص موضوع التحول الرقمي للدولة المصرية.

واستعرض وزير الاتصالات مستجدات إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الصناعي وهيكله التنظيمي، والذي يهدف إلى إقامة عدة مشروعات في مجالات التخطيط العمراني، والصحة، والزراعة، والري، والتحليل الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض جهود تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المنخرطة في مشروع الرقمنة، وذلك لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما عرض رئيس الهيئة الهندسية الشق الإنشائي الخاص بالبنية التكنولوجية الحديثة في إطار المشروع القومي للرقمنة ومركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذي والإنشائي لبعض المشروعات القومية الكبرى، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء وقطاعات، كالحي الحكومي وساحة الشعب والحدائق المركزية ومسجد مصر ومجمع التعليم الخاص، وذلك بالاضافة إلى آخر مستجدات ومعدلات الإنجاز بالمشروع القومي لمد شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسي التحول الرقمي عمرو طلعت مصطفى مدبولي

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