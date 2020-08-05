اليوم.. مطار طابا يستقبل أول رحلة جوية قادمة من بولندا

كتب - محمد عبيد

يستقبل مطار طابا الدولي، أول رحلة جوية قادمة من بولندا، اليوم الأربعاء، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالتعقيم والتطهير، ووضع علامات التباعد داخل صالات السفر والوصول ونشر اللافتات الارشادية.

وتعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير عدد (٧) رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من ١٩ أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر القادم بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضاً لمدينة شرم الشيخ.

وتفقد الطيار محمد منار وزير الطيران مطار طابا واطمأن على جاهزية المطار ، الذي يعد من المطارات السياحية الواعدة لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا .

وأكد "منار"، على حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار في تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران، ومنح شركات الطيران التى تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والإيواء بالإضافة إلى تخفيض بنسبة ٢٠% على الخدمات الأرضية حتى آخر أكتوبر 2020 وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.​