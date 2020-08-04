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القوى العاملة: مصري يحصل على 113 ألفا مستحقات بالسعودية

04:51 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
القوى العاملة: مصري يحصل على 113 ألفا مستحقات بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالسعودية، في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التسويق الزراعي بالرياض لصرف مستحقات المواطن المصري "م.أ.م.أ"، بلغت إجمالها 27 ألفا و229 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 113 ألف جنيه مصري تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات التسويق الزراعي بالرياض لتضرره من عدم صرف مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب تواصل مع المواطن للتأكد من حصولة على مستحقاته لدى إحدى الشركات وبناءً على الحكم القضائي الصادر لصالحه بقيمة 67 ألفا و229 ريالا سعوديا، وبمتابعة محكمة التنفيذ بالرياض تم إصدار الشيك رقم 92748 لصالح المواطن بقيمة مستحقاته.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة السعودية

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