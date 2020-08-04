أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

مرصد الأزهر يندد بالشعارات العنصرية على جدران منازل فلسطينية بالضفة الغربية

05:14 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مرصد الأزهر يندد بالشعارات العنصرية على جدران منازل فلسطينية بالضفة الغربية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

كتب - محمود

ندّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالشعارات العنصرية التي خطَّتها، فجر اليوم، مجموعة من المستوطنين المتطرفين على جدران منازل فلسطينية في قرية «فرعتا» بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إضرام النيران في بعض المركبات المملوكة لفلسطينيين.

وأكد المرصد في بيان له، الثلاثاء، أن تلك الأعمال التخريبية التي يرتكبها المستوطنون بحقِّ أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ممارسات إرهابية تهدف إلى إلقاء الرعب في قلوب الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم وممتلكاتهم لصالح المشاريع الاستيطانية المدعومة من مؤسسات الكيان الصهيوني الأمنية والسياسية.

وشدِّد المرصد على أحقية الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وسلام على أراضيه التي توارثها كابرًا عن كابر، دون أن يتعرَّض لأعمال السطو والبلطجة التي تشنُّها جماعات التخريب الصهيونية على بعض القرى الفلسطينية من حين إلى آخر، مطالبًا بضرورة وضع حدٍّ لتلك الأعمال التي يجرِّمها القانون الدولي وتنكرها الأعراف الإنسانية.

مرصد الأزهر منازل فلسطينية الشعارات العنصرية

الخبر التالى:

السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة مجانية بالجامعات الأهلية لأوائل الثانوية العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94640

    عدد المصابين

  • 44066

    عدد المتعافين

  • 4888

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن الرابط مفعل | برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020