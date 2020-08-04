مرصد الأزهر يندد بالشعارات العنصرية على جدران منازل فلسطينية بالضفة الغربية
كتب - محمود
ندّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالشعارات العنصرية التي خطَّتها، فجر اليوم، مجموعة من المستوطنين المتطرفين على جدران منازل فلسطينية في قرية «فرعتا» بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إضرام النيران في بعض المركبات المملوكة لفلسطينيين.
وأكد المرصد في بيان له، الثلاثاء، أن تلك الأعمال التخريبية التي يرتكبها المستوطنون بحقِّ أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ممارسات إرهابية تهدف إلى إلقاء الرعب في قلوب الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم وممتلكاتهم لصالح المشاريع الاستيطانية المدعومة من مؤسسات الكيان الصهيوني الأمنية والسياسية.
وشدِّد المرصد على أحقية الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وسلام على أراضيه التي توارثها كابرًا عن كابر، دون أن يتعرَّض لأعمال السطو والبلطجة التي تشنُّها جماعات التخريب الصهيونية على بعض القرى الفلسطينية من حين إلى آخر، مطالبًا بضرورة وضع حدٍّ لتلك الأعمال التي يجرِّمها القانون الدولي وتنكرها الأعراف الإنسانية.
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