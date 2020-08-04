الحكومة ترد رسميا على أنباء تأجيل التصالح في مخالفات البناء لمدة عام
كتب- محمد سامي:
صدر بيانٌ عن المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، بأنه لا صحة لتعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، وجاء في البيان:
"غير صحيح. والحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق. وجميع أحكام القانون سارية، وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء".
وشددت الحكومة على استمرار تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح، و"نشير إلى أن التصالح يعد رخصة رسمية للعقار، وتؤكد قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة".
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