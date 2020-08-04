انخفاض طفيف بالحرارة والرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

وأوضحت شاكر لمصراوي أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب البلاد، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد.

وقالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة إن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة وتتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، فيما تصل على السواحل الشمالية إلى 90% ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة ويؤدي إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر

وعن درجات الحرارة، أوضحت شاكر، أنها تتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31 درجة، وتبلغ على الوجه البحري والقاهرة 35 درجة، وعلى شمال الصعيد 39 وتتراوح على جنوب الصعيد بين 42 و43 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وحذرت شاكر المواطنين من الوقوف في الأماكن المزدحمة حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

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