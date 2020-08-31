أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ 6 محافظات.. غدا

03:28 م الإثنين 31 أغسطس 2020
الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ 6 محافظات.. غدا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 20 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع (3) أطنان لكل من محافظة (القاهرة والشرقية والإسماعيلية ودمياط)، و(4) أطنان لمحافظتي (الغربية وكفر الشيخ )، للأسبوع الرابع على التوالي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 405 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وزارة الأوقاف الأسر الأولى بالرعاية لحوم الأضاحي

الخبر التالى:

"التنمية المحلية": 769 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.. وتحصيل 4.6 مليار جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للبالغين والأطفال.. قرار جديد بشأن استخدام "ريمديسيفير" في علاج كورونا