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بعد إعلان فتح أبوابها.. البابا تواضروس يستقبل الأنبا ساويرس المشرف على 4 أديرة

08:26 م الأحد 30 أغسطس 2020
بعد إعلان فتح أبوابها.. البابا تواضروس يستقبل الأنبا ساويرس المشرف على 4 أديرة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا ساويرس

(مصراوي):


استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، الأنبا ساويرس الأسقف العام، المشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.

وأعلنت أديرة الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، والأنبا موسى القوي بالعلمين، والشهيد ماربقطر بن رومانوس بالخطاطبة، البدء في استقبال الزائرين من مستقلي الملاكي فقط، وفي حدود 5 سيارات يوميًا ابتداءً من يوم الثلاثاء أول سبتمبر.

وقال الأنبا ساويرس الأسقف العام، في بيان له، إن الأديرة تعتذر عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة وهي: ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إقامة القداسات أيام الجمعة، وفتح الحضانات التابعة للكنيسة بطاقة 50%، وكذلك استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية.

وقالت الكنيسة فى بيان سابق لها: "إلحاقا لما صدر من بيانات سابقة بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر ما يلى، العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة، وذلك ابتدءا من الجمعة 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيانات المشار إليها آنفا".

وأضاف بيان الكنيسة: "يسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، وكذلك استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية".

البابا تواضروس الأنبا ساويرس أديرة القديسين الأنبا توماس

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