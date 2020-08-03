جمارك مطار القاهرة تضبط مشغولات ذهبية وساعات ثمينة على جسد إيطالي

كتب- محمد عبيد:

قالت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، إنها تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية وعدد من الساعات الثمينة الذهبية والفضية، أخفاها راكب إيطالي على جسده وأدخل جيوبًا سحرية بحقائبه؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأضافت سلطات جمارك المطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة العربية القادمة من برجامو بإيطاليا، اشتبه صبري حسنين رئيس قسم الجمارك، في راكب إيطالي من أصل مصري، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة طاهر خفاجي، وتم تأكيد الإشتباه.

وبتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 10 سلاسل ذهبية، و10 اانسيالات ذهبية، و10 خواتم ذهبية، و6 ساعات ذهبية، و9 ساعات فضية، وكميةمن المشغولات الذهبية مخبأة على جسده وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

تم جرد وتحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك؛ تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.