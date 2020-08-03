أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

عودة العبادة الأحد.. رئيس الإنجيلية: اليوم بداية فتح الكنائس

12:11 م الإثنين 03 أغسطس 2020
عودة العبادة الأحد.. رئيس الإنجيلية: اليوم بداية فتح الكنائس

القس أندريه زكي

أكدت الكنيسة الإنجيلية أنه في إطارِ العودة التدريجية للعبادة في الكنائس الإنجيلية بمصر، اعتبارًا من اليوم الاثنين 3 أغسطس؛ قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، عودة العبادة يوم الأحد المقبل، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر.

وشدد رئيس الطائفة في بيان له، الاثنين، على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وتعليمات الفيلم الاسترشادي الموضح على الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.

القس أندريه زكي فتح الكنائس الكنيسة الإنجيلية التعايش مع كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17901532

    عدد المصابين

  • 11264274

    عدد المتعافين

  • 685780

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الكنائس تعيد فتح أبوابها تدريجيا بعد إغلاق كورونا