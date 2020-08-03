عودة العبادة الأحد.. رئيس الإنجيلية: اليوم بداية فتح الكنائس
أكدت الكنيسة الإنجيلية أنه في إطارِ العودة التدريجية للعبادة في الكنائس الإنجيلية بمصر، اعتبارًا من اليوم الاثنين 3 أغسطس؛ قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، عودة العبادة يوم الأحد المقبل، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر.
وشدد رئيس الطائفة في بيان له، الاثنين، على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وتعليمات الفيلم الاسترشادي الموضح على الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.
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