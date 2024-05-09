زيادة خطر التوهج الشمسي الآن.. بيان مهم من معهد الفلك

كتب- عمر صبري:



قال الدكتور، طه رابح عميد معهد الفلك، إنه استمرارًا للنشاط الشمسي المتزايد في الأيام الأخيرة ما زالت منطقة النشاط الشمسي لمنطقة البقع الشمسية 3663 وكذلك النشاط المستمر في النمو والغاية في التعقيد للمنطقة 3664 تؤديان إلى زيادة خطر التوهج الشمسي المُترقب حاليًا.



وأضاف رابح، في بيان: كانت المنطقة 3663 هي مصدر معظم نشاط التوهج الشمسي، بما في ذلك موجة الأحداث R3 القوية في الفترة من 5 إلى 6 مايو، ومع ذلك نمت المنطقة 3664 بشكل كبير وأصبحت أكثر تعقيدًا مغناطيسيًا، وقد أدى ذلك إلى زيادة احتمالات التوهج الشمسي خلال الأيام القليلة القادمة.



وتابع: أنتجت كلا المنطقتين 3663 و3664 توهجات على مستوى X1 اعتبارًا من الساعات الأولى ليوم 8 مايو، وقد انبعث التوهج الأحدث من المنطقة 3664.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر النشاط الشمسي عند مستويات معتدلة إلى عالية في الفترة من 8 إلى 10 مايو مع توقع توهجات من الفئة M (R1-R2) (طفيفة - متوسطة) مع احتمال كبير لحدوث توهجات فئة X (R3 القوية) بسبب استمرار التوهج وإمكانات المناطق 3663 و3664.

