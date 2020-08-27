أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

حدث في 8 ساعات| السيسي يصدر قرارين بفصل معاوني نيابة.. وقطع المياه عن مناطق بالقاهرة غدًا​

05:14 م الخميس 27 أغسطس 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يصدر قرارين بفصل معاوني نيابة.. وقطع المياه عن مناطق بالقاهرة غدًا​

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 457 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي القوصي رئيسًا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية وقرارين آخرين بشلن فصل معاوني نيابة من مصبهما.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس ١-٢، الجبل الأخضر)، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق ٢٨-٨-٢٠٢٠ وحتى الرابعة فجر يوم السبت ولمدة ١٢ ساعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قطع المياه مبادرة حياة كريمة

الخبر التالى:

محذرة من عدم الالتزام.. الأوقاف تواصل استعداداتها لعودة صلاة الجمعة غدا

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل هروبه.. النيابة العامة تأمر بحبس متهم بالتعدي على فتاة "فندق فيرمونت"