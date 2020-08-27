حدث في 8 ساعات| السيسي يصدر قرارين بفصل معاوني نيابة.. وقطع المياه عن مناطق بالقاهرة غدًا
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 457 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي القوصي رئيسًا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية وقرارين آخرين بشلن فصل معاوني نيابة من مصبهما.
وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس ١-٢، الجبل الأخضر)، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق ٢٨-٨-٢٠٢٠ وحتى الرابعة فجر يوم السبت ولمدة ١٢ ساعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
غدًا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة
-
لمدة عام.. قرار جمهوري بتجديد تعيين "القوصي" رئيسًا لوكالة الفضاء
-
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"
-
السيسي يصدر قرارين بفصل معاوني نيابة من عملهما
-
قراران جمهوريان بإعادة تعيين نائب لرئيس محكمة النقض وآخر لـ"استئناف
-
بعد عودة الارتفاع.. كيف حذرت الصحة من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان