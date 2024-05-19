القومي لحقوق الإنسان يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل التعاون المشترك

القاهرة- أ ش أ:

بحثت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مع إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية سبل التعاون بين الجانبين في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس .

استهلت خطاب اللقاء بتقديم التهنئة للسفير الفرنسي علي تولية مهمة سفير فرنسا لدى مصر وأكدت علي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر علي مختلف الأصعدةوفي العديد من المجالات خلال هذه الفترة

واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان علي المستوى المحلي والاقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان، مؤكدة علي أن مصر تعمل علي تطبيق مبادئ المواطنة وسيادة القانون علي الجميع وهو ماظهر جليا من خلال الدستور وحزمة التشريعات التي صدرت ومنها قانون بناء وترميم الكنائس حيث أن تطبيق تلك المبادئ يساهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات وتقدمها وضمان السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأضافت خطاب أنه حدثت طفرة غير مسبوقة في دعم حقوق المرأة المصرية،وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وان تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان تمثل المرأة به 44%.

وأشارت إلى أن المجلس من خلال منظومة الشكاوى قد نجح في معاونة الآلاف من المواطنين في حل مشكلاتهم، وان منظومة الشكاوى هي العدسة التي يري من خلالها حالة حقوق الإنسان في مصر .

فيما أعرب شوفالييه علي أهمية دورالمجلس فيما يقوم به، واستعرض عددا من المشروعات التي تقوم بها فرنسا لتمكين ودعم المرأة.

وتناول اللقاء مناقشة مقترحات برامج تعاون مشترك لرفع القدرات الشبابية في مجال حقوق الإنسان من ضمنها برنامج تحت مسمي العيادة القانونية يستهدف شباب المحامين وطلاب كليات الحقوق وذلك خلال الفترة القادمة بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية ، وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين ومنظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.