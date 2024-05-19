خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن اللجنة الفنية للحج، قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي، زيادة قيمة برامج الحج الـ5 نجوم فقط بقيمة ما يعادل ٣٥٤٢ ريال سعودي (٤٤٢٧٥ جنيها مصريا)؛ وذلك نظرا للزيادة الطارئه في تكاليف هذا البرنامج (رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل علي المسار وقطار الحرمين).

وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الزيادة الحقيقية لبرامج الحج 2024 تخطت الـ110 آلاف جنيه، وأن شركات السياحة تحملت ٦٠٪؜ من هذه المبالغ؛ مما أدى إلى خسائر مادية لدى أغلبها.

وأشار، إلى أن شركات السياحة تحملت خسائر كبيرة نتيجة زيادة خدمات الحج 2024.

وتابع، أن هدف شركات السياحة الرئيسي هو العمل على توفير أفضل خدمة للحجاج وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

وأكمل، أن شركات السياحة ملتزمة بشكل تام بتوفير تجربة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج المصريين، والحفاظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

واختتم، أن اللجنة الفنية للحج أخطرت الجهة الإدارية بقرار زيادة أسعار برامج الـ5 نجوم بحج 2024 بقيمة ٣٥٤٢ ريال سعودي وهو ما يعادل (٤٤٢٧٥ جنيها مصريا).

وكانت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، كشفت في وقت سابق، عن إضافة 35 ألف جنيه لسعر برامج الحج البري، قيمة النقل وتذكرة العبارة ليصبح سعر برنامج الحج البري 230 ألف جنيه بدلاً من 195 ألف جنيه.