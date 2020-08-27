"القابضة للمياه": استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" بمواقع العمل

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في مواقع العمل المختلفة، ومراكز خدمة العملاء، مشيرًا إلى أن الشركات اتخذت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية في تعقيم وتطهير المواقع وتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية "الفيديوكونفراس"، مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على رأس الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "رسلان"، أن الحلول العاجلة التي تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة والتي تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)، والموقف التنفيذى لبرنامج حياة كريمة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.