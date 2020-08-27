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الرطوبة تصل لـ88%.. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وتوجه تحذيرا للمواطنين

12:54 م الخميس 27 أغسطس 2020
الرطوبة تصل لـ88%.. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وتوجه تحذيرا للمواطنين

الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وتوجه تحذيرا لل


كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري مع ارتفاع نسبة الرطوبة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المعتدلة خلال اليومين المقبلين.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 35 و36 درجة، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 31-30، وعلى شمال الصعيد بين 36-37، وعلى جنوب الصعيد بين 40-41 درجة مئوية.

وأكد الخبراء، أن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا في ظل وجود نشاط للرياح، بينما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا مائلا للحرارة، أما جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة.

وأضاف الخبراء، أن نسب الرطوبة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، فيما تصل على السواحل الشمالية لـ88%.

وأوضح خبراء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنه يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

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