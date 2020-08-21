"أجزاء من كسوة الكعبة و1000 قطعة أثرية".. 10 معلومات عن متحف العاصمة الإدارية الجديدة

(مصراوي):

يجري العمل في متحف العاصمة الإدارية الجديدة، على قدم وساق، ليكون جاهزًا للافتتاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي التقرير التالي يرصد "مصراوي"، أبرز 10 معلومات حول المتحف الوليد قبيل افتتاحه بشكل رسمي..

1- يعتمد سيناريو العرض على إبراز الهيكل الإداري للدولة المصرية بدء من العاصمة "منف" وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

2- تم اختيار مجموعة من العواصم المصرية ذائعة الصيت والأهمية على مدار التاريخ المصري دون غيرها، لما تحمله هذه العواصم من أهمية تاريخية ودينية وإدارية، وهي: منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية.

3- يتكون المتحف من قاعة رئيسية يعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم وهم كالتالي: أولًا من على يمين الزائر عدد 4 عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيًا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية.

4- المستوى الثاني للمتحف وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثانى ويخص العاصمة الإدارية، ويعرض في هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدى مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

5- القسم الثاني للمتحف عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو، بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الأوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية في مصر القديمة.

6- تعتمد فكرة المتحف على تسليط الضوء حول أسباب انتقال العاصمة من واحدة إلى أخرى، والتأكيد أن تغير العاصمة متأصل منذ القدم، وأن هذا التغير لم يكن يعني بالضرورة إلغاء الدور السيادي للعاصمة السابقة.

7- يتناول سيناريو عرض المتحف أبرز معالم العاصمة من حيث أشهر المدن، الحكام، رجال الدولة، الطرق والتقسيمات الإدارية، إلخ.

8- أنشيء المتحف بجوار الحي الحكومي الذي سيتم نقل الحقائب الوزارية إليه بعد الانتهاء من إنشائها، وتم تصميمه على أحدث المعايير العالمية باستخدام التكنولوجيا المتطورة، حيث تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عملية الإشراف على إنشائه.

9- يضم مدخل المتحف مسلتين من مسلات صان الحجر "تانيس" بالشرقية، فضلًا عن احتوائه تمثال الملك رمسيس الثاني المتواجد في المتحف المفتوح بميت رهينة.

10- يضم المتحف 1000 قطعة أثرية بالإضافة إلى أجزاء من كسوة الكعبة القديمة.

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