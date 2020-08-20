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توجيهات الرئيس.. مصر تواصل إرسال المساعدات لمتضرري سيول السودان

06:29 م الخميس 20 أغسطس 2020
توجيهات الرئيس.. مصر تواصل إرسال المساعدات لمتضرري سيول السودان

مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة لمتضرري السيول

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للقوات المسلحة، إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان، وذلك بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الغذائى والطبى للأشقاء بدولة السودان.

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى محملة بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني.

ومن جانبه أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبه فى أوقات المحن والشدائد كما وجه التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

متضرري السيول بالسودان السودان القوات المسلحة السيسي

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