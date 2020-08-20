نستلهم منه روح المحبة.. انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد
كتب- محمد سامي:
هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين والأمة الإسلامية والعربية بالعام الهجري الجديد.
وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحتفل اليوم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، التي تذكرنا بأسمى المعاني الإنسانية ونستلهم منها روح المحبة والإخاء والرحمة، فكل عام وكل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية بخير، وأعاد الله علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات".
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