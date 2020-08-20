الحرارة تصل لـ42 والرطوبة 88%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة ورطب على القاهرة والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت: توجد شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية، وعلى جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وعن حالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة، أنها معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80 – 30، وعلى السواحل الشمالية بين 88 – 45، وعلى شمال الصعيد بين 42 – 22، وعلى جنوب الصعيد بين 30– 14.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة بين 35– 24 درجة، وعلى الإسكندرية بين 31 – 24، وعلى قنا بين 41 - 27 درجة، وعلى الأقصر بين 41 – 28 درجة، وتتراوح على أسوان بين 42 – 29 درجة.