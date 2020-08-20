وحدات كاملة التشطيب والمرافق.. ننشر مواعيد التسليم وأرقام العمارات بالإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن بدء التسليم المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بقطاع "د" بمنطقة الـ800 فدان بعدد 864 وحدة سكنية.

وأكد النجار، في بيان، أنه يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين بداية من ارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة المترددين على مقر الجهاز، مع تكليف شركة تعقيم متخصصة للتعقيم اليومي لمكاتب ومقار الجهاز.

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد الخاصة بالتسليمات على النحو التالي:

- 23 أغسطس، تسليم العمارات أرقام 291 إلى 293 ومن 302 إلى 306، حيث تنفذ هذه العمارات شركة العالمية.

- 30 أغسطس، تسليم العمارات أرقام 239- 240- 286- 278- 288- 289- 289، حيث تنفذ هذه العمارات شركة الفتح، كما سيتم تسليم العمارات من 249 إلى 301 حيث تنفذ هذه العمارات شركة العالمية.

- 6 سبتمبر، تسليم العمارات أرقام 241- 280- 246- 282- 283- 284، حيث تنفذ هذه العمارات شركة الفتح.

- 13 سبتمبر، تسليم العمارات أرقام 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11، حيث تنفذ هذه العمارات شركة أحمد عبدالحفيظ.

وشدد رئيس الجهاز، على عدم استلام الوحدة في حال وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب، مؤكداً أن شركات المقاولات مسئولة عن تنفيذ الوحدات طبقا للمواصفات الهندسية للمشروع.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المدن الجديدة، بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.​