حسانين توفيق: دعم التحول الرقمي ومساندة النهوض بصعيد مصر على رأس أولوياتي

كتب- مصراوي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن المواطن المصري حرص على القيام بدوره الفعال في المشاركة بالجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، رغم ما صاحبها من تحديات صعبة، نجحت في مواجهتها الدولة المصرية لتمكن المواطنين من تنفيذ الاستحقاق الدستوري الجديد.

وأكد حسانين، في تصريحات له مساء الأربعاء بعد الإعلان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة الجولة الأولى، أن مجلس الشيوخ تقع عليه مهام كبيرة وفقا لما نص عليه الدستور من اختصاصات، وأولويات كبيرة وهامة لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري، ودعم الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي على رأس أولوياته، وأيضا المشاركة في الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع صعيد مصر حيث مازلنا في حاجة لمزيد من الاستثمارات وتحديدا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنه الاستثمار الأهم في مرحلة التطور التكنولوجي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن عودة مجلس الشيوخ خطوة نحو ترسيخ الديمقراطية، وإثراء التجربةَ النيابية المصرية، بمزيد من التعمقِ على عملية دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، وتوطيد دعائم الديمقراطية، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة.