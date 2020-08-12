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رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة ومسؤولون بجنوب السودان يفتتحون "المركز الطبي المصري" بجوبا

09:06 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة ومسؤولون بجنوب السودان يفتتحون "المركز الطبي المصري" بجوبا

جانب من الافتتاح

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفقة عدد من المسؤولين في دولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسؤولين في شعب جنوب السودان الشقيق.

وبحثت الدكتورة هالة زايد، مع نظيرتها في دولة جنوب السودان، إليزابيث أشواي، خلال زيارة الوفد المصري إلى جوبا، تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في المجال الطبي.

وتعهدت وزيرة الصحة، خلال المباحثات التي عقدت في جوبا، بتقديم المزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان خاصة في مجال مكافحة فيروس سي وفيروس بي وجائحة كورونا.

وأجرت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان جولة تفقدية في عدد من المراكز الطبية بالعاصمة جوبا، شملت مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا التعليمي.

هذا المحتوى من

Asha
عباس كامل المخابرات العامة هالة زايد وزيرة الصحة جنوب السودان

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