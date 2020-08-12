القوى العاملة: مصري يحصل على 58 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري بلغت 14 ألفاً و317 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 58 ألفا و800 جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أحمد. ذ. أ. ب" الذي يعمل لدى مؤسسة للمقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول.

وقال سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المواطن "أحمد.ذ.أ.ب" واستجابت بعد التفاوض وديا على صرف مستحقات المواطن البالغ 14 ألفا و317 ريالا سعوديا، واستلم المواطن الشيك الخاص بمستحقاته مسحوبا على بنك الراجحي السعودي، فرع قريش.

من جانبه، قدم المواطن، الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بجدة، وللشركة، وبذلك أسدلت الستار على شكوى المواطن وديا.