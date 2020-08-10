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​سكرتير الوفد يدعو الناخبين للمشاركة في انتخابات الشيوخ: "شاركوا واختاروا من يمثلكم"

07:45 م الإثنين 10 أغسطس 2020
​سكرتير الوفد يدعو الناخبين للمشاركة في انتخابات الشيوخ: "شاركوا واختاروا من يمثلكم"

النائب فؤاد بدراوي

(مصراوي):


دعا النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، جموع الناخبين بضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجرائها على مدار يومي غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، والنزول بقوة لصناديق الاقتراع وإعلاء الحس والواجب الوطني تجاه الدولة المصرية.

وأكد بدراوي، في بيان صادر عن الغرفة الإعلامية لحزب الوفد، أن انتخابات مجلس الشيوخ تعد خطوة مهمة نحو مسار الديمقراطية، تستلزم مشاركة الجميع وتضافر كافة الجهود بين فئات وأطياف الشعب المصري لإنجاح العملية الانتخابية وإظهار صورة مصر الحضارية أمام دول العالم بأنها دولة يتشارك فيها جميع أبناءها في صناعة أي حدث هام تمر به.

وطالب الجميع بعدم التهاون في صناعة هذا الحدث، والمشاركة في بناء الوطن، والوقوف بجانب الدولة المصرية ودعمها في أي خطوة تخطوها على طريق الديمقراطية، مناشداً الجميع أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية والانحياز للوطن.

وحذر الناخبين من خطورة الإلتفات لأصوات الدعوات التحريضية التي تدعو للعزوف عن المشاركة والتقاعس، مشيرًا إلى أن الشعب المصري وحده من سيختار أعضاء مجلس الشيوخ، فهو على درجة عالية من الوعي والإدراك لاختيار من يمثله في هذا المجلس ويعبر عن متطلباته.

فؤاد بدراوي حزب الوفد انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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