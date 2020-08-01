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وزيرة الهجرة تكشف حقيقة تصريحاتها بشأن منع المصريين دخول الكويت

10:54 م السبت 01 أغسطس 2020
وزيرة الهجرة تكشف حقيقة تصريحاتها بشأن منع المصريين دخول الكويت

السفيرة نبيلة مكرم

(مصراوي):

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ما تم تداوله على أحد المواقع، بشأن تصريحات نسبت لها على غير الواقع.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في بيان لها، أن التصريحات التي نسبت لها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن المطالبة بتوضيح من الحكومة الكويتية بسبب وضع مصر من ضمن الدول الممنوع مواطنيها دخول الكويت، ليس لها أساس من الصحة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو تصريحات.

وجددت الوزيرة، الرفض والاستنكار للمحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى لاختلاق تصريحات غير صحيحة، مؤكدة أن "جهات مُغرضة" تقف وراء هذه الإساءات لاستهداف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام على موقع التواصل "تويتر" تصريح نسب لوزيرة الهجرة تطلب فيه توضيح من الحكومة الكويتية بسبب وضع مصر من ضمن الدول الممنوع مواطنيها دخول الكويت وهو ما نفته الوزيرة.

ونفلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن هيئة الطيران المدني بالكويت، قرارها حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينهم مصر، وأرجعت قراراها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرًا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".

وقالت الصحيفة إن قائمة الدول الـ31 تضم إلى جانب مصر (الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين- سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو).

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