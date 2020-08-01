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حشيش وأكستازي وماريجوانا.. ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة مع هولندي في المطار

11:12 م السبت 01 أغسطس 2020
حشيش وأكستازي وماريجوانا.. ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة مع هولندي في المطار

جمارك مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، أخفاها راكب هولندي الجنسية في جيوب سحرية بحقائبه، لبيعها للمدمنين وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 758 القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد القط مأمور الجمارك في راكب هولندي من أصل مصري يحاول الخروج مسرعًا مستغلًا الزحام الشديد في صالات الوصول، وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالحليم محمد مأمور الضبط تحت إشراف جمال السيد مشرف الصالة، لتفتيش حقائب الراكب عثر معه على فرش حشيش بوزن 100 جرام و5 عبوات من الماريجوانا المخدر بوزن 114، وعدد من أقراص أكستازي (حبوب النشوة) وكسارة مخدرات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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جمارك مطار القاهرة الدولي المواد المخدرة ماريجوانا

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