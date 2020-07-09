لن نقبل صياغات منقوصة.. الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدا

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه سيتم استكمال المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وممثلي الدول والمراقبين للتباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضافت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض رؤية الوفد المصري بشأن النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، والاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، وآلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الأن.

وأوضحت الوزارة، أنه في ظل استمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى إتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة كما أن مصر قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض غدًا الخميس، تمهيداً لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي.