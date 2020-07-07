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هل مصر تتعرض للأمطار في فصل الصيف؟.. الأرصاد تجيب

10:54 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
هل مصر تتعرض للأمطار في فصل الصيف؟.. الأرصاد تجيب

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ما تم تداوله عن تعرض مصر للأمطار في فصل الصيف.

وقالت الهيئة في منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، إنه لابد من التعرف على فصل الصيف مناخيا وأيضا من خلال التوزيعات الضغطية (التوزيعات السينبوتكية) والتى تشير إلى ندرة حدوثه، ولكن هل يمنع ذلك من حدوث أمطار؟.

وتابعت الهيئة: "للإجابة عن ذلك لابد من التتبع المناخي لفصل الصيف خلال شهوره والتي تبدأ من شهر ٦ وحتى شهر ٩، مثال ذلك وليس للحصر حدثت أمطار على الإسكندرية فى شهر ٦ سنة ١٩٨٦ وشهر ٧ سنة ١٩٧٧ وبورسعيد سنة ١٩٩٥ شهر ٧ وأيضا على مطروح سنة ١٩٧٢ شهر ٨ و الأقصر سنة ١٩٦٩ شهر ٨ أيضا أبو سمبل سنة ١٩٨٨ في نفس الشهر وأما عن شهر ٩ فلتداخله فى بداية شهر الخريف فتحدث فيه أمطار بشكل طبيعى لهذه الفترة.

الطقس فصل الصيف الأمطار

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