رئيس الهيئة الإنجيلية ينعى شقيقة وزيرة التضامن وزوجها
مصراوي
نعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، أميمة القباج، شقيقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزوج شقيقتها، اللذين وافتهما المنيَّة اليوم الثلاثاء.
وتقدم أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعلى رأسهم الدكتورة مرفت أخنوخ رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وممتاز بشاي، ورؤساء القطاعات ومديرو الوحدات، وجميع العاملين، بخالص التعازي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.
وتابع مجلس الإدارة: "نصلي أن يمنح الله العزاء والصبر لأسرتها ولكل أحبائها"
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