القوي العاملة: صرف 200 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 91 شابا بقنا

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة قنا لعدد 750 عاملا كرعاية إجتماعية وصحية بقيمة إجمالية 202 ألفاً و 575 جنيها.

وقال الوزير بيان اليوم، إن مديرية القوى العاملة بقنا عيينت نحو91 شاباً من مختلف المؤهلات بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1752 شابا، فضلا عن

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أسعد أحمد السيد، عن انجازات شهر يونيو الماضي، أوضح فيه أن المديرية أجرت حملات مشتركة بين مكاتب للتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ114 منشأة، وتم رصد 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.